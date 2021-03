Прецизна диагностика на тумори с нови радиофармацевтици

Визитка

Доц. д-р Валерия Хаджийска е началник на Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Александровска". Родена е през 1982 г. в Дупница, където завършва с пълно отличие гимназия. През 2007 г. завършва с отличие и МУ - София, като още по време на следването си проявява интерес към нуклеарната медицина. През 2008 г. е назначена за ординатор в клиниката и същата година след успешно положен изпит - за асистент. Придобива специалност по нуклеарна медицина през 2013 г. и през същата година успешно защитава дисертация. От 2014 г. е избрана за главен асистент към КЦНМЛМО към МФ - София. През май 2016 г. на д-р Хаджийска е присъдена академичната длъжност доцент.Тя е основен автор и съавтор в над 90 научни труда. Научните съобщения са приети в международни списания с висок импакт фактор като European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (4.53) и European Urology Journal (5.63). Общият импакт фактор на доц. Хаджийска е 60.146, а индивидуалният - 13.058. В периода 2010 - 2018 г. доц. Хаджийска е съавтор в четири учебника, единият от които е английски вариант на издадена от "Медицина и физкултура" монография. От началото на 2016 г. доц. Хаджийска е ръководител на мащабен международен проект, осъществяван по линия на Международната атомна агенция (IAEA) на тема: "Introducing 68-Ga in Patients with Neuro- Endocrine Tumours and Prostate Cancer in Clinical Practice" (BUL 6013), благодарение на който за пръв път в България бе въведена една от най-бързо развиващите се съвременни нуклеарномедицински техники в световен мащаб за диагностика и проследяване на пациенти с простатен карцином.