Вертикалните ферми растат

[Shutterstock]

възпроизвеждащо: за насърчаване на покритието на листата и плодовете (с по-голяма част от дължината на вълната);

вегетативно: за насърчаване на структурата на растенията и листната маса (с доминиране на сини дължини на вълната);

балансирано: за насърчаване на цялостното представяне на растежа (предлагане на по-балансиран спектър).

Без пестициди



Техниките, използвани във фермата, не изискват използването на пестициди, химикали, хербициди, фунгициди - естествени или синтетични, каквито се използват в традиционното земеделие. Растителният модел осигурява безопасен и чист растеж в запечатана и контролирана среда, в която практически няма риск от заболявания на растенията, причиняващи патогени.

Открива се най-голямата ферма



Най-голямата вертикална ферма се очаква да започне производство тази година. Американската Crop One Holdings създаде съвместна компания с Emirates. Вертикалната фермата ще предоставя продукти на клиентите на Emirates Flight Catering, а също така на останалите 105 авиокомпании и 25-те салона в международното летище в Дубай. Очаква се конструкцията да бъде готова през ноември 2019 г. и да започне производство през декември. Съвместното предприятие е на стойност 40 млн. долара. Площта на инсталацията е 40 хил. кв.м, а бъдещото производството на листни зеленчуци се определя на около 3000 тона годишно. Използвана вода ще бъде 99% по-малко от традиционните оранжерии.

Потребителите днес са изправени пред дилема. Всички искаме храните, на които се наслаждаваме, да бъдат достъпни целогодишно и на цена, която можем да си позволим, но все повече осъзнаваме сериозното въздействие на нашите очаквания върху околната среда - под формата на доставки от далечни разстояния и свързания с тях въглероден отпечатък. Иновативен, през последните години земеделски модел се развива успешно и широкомащабно във Великобритания, Северен Линкълншир.Най-голямата вертикална ферма в Европа, Jones Food Company (JFC), е построена на мястото на стар хладилен склад с високи тавани, които позволяват на културите да се издигат на 17 етажа. "Почва" е термин непознат за предприятието.Този вид иновативна дейност е необходима за Острова, тъй като прогнозите за продоволствената сигурност на страната не са позитивни - населението на Обединеното кралство нараства с около 0.6% годишно паралелно с очакванията, че недостигът от земеделски площи, подходящи за обработване, ще бъде 2 млн. хектара до 2030 г. Несигурността около Brexit и неяснотата от бъдещето на вноса и износа в страната, добавени към проблемите с продоволствената сигурност правят пейзажа значително по-мрачен, макар и типично за Великобритания.Идеята за вертикалната ферма покълва в главите на Джеймс Лойд-Джоунс, д-р Пол Чалинор и Гари Торникрофт. Те започват проекта с ясното съзнание, че е от решаващо значение съоръжението им да бъде максимално ефективно и устойчиво. Това означава, че производството не само трябва да е жизнеспособно от финансова гледна точка, но и трябва да бъде устойчиво от екологична гледна точка. Тримата разширяват вижданията си за потенциала на вертикалното земеделие отвъд производството на храни, като вземат предвид засиленото търсене на първокласни натурални съставки във фармацевтичните и козметичните продукти.Още преди да открият съоръжение, в което да построят своето предприятие, съоснователите на JFC се обръщат за помощ за един ключов елемент, към експертите от Current by GE - компания, предлагаща решения за управление на енергията. Пълната липса на естествена светлина вътре във вертикалната ферма представлява възможност за пълен контрол на използвания светлинен спектър. С площ от 5120 кв.м (размерите на близо 26 тенис корта) и стелажи, подредени на височина 11 метра, екипът на Current by GE се заема проектирането на осветително решение, което да гарантира, че всяко отделно растение ще получи лична доза от оптимална светлина за осигуряване на постоянен и равномерен растеж при интензивни условия. Окончателният вариант на дизайн представлява 12.3 км от свързани с градинарското осветление решения на Current by GE - почти дължината от 38 Айфелови кули.Екипът по градинарство на Current by GE разработва три спектъра за растеж, базирани на комбинацията от различни дължини на светлинната вълна:Двете компании работят тясно помежду си, за да осигурят най-подходящото решение за нуждите на фермата, подбирайки балансиран микс от червени, сини и бели светодиоди, които да бъдат достатъчно гъвкави и ефективни, за да подсигурят растежа на силни, балансирани растения.Съществен елемент за отглеждането на растения, независимо в каква среда, е, разбира се, и водата. За да бъде употребата й природосъобразна, тя се рециклира във фермата и това води до използването на до 90% по-малко вода от конвенционалните методи за отглеждане. Изпомпването на чист въглероден диоксид не позволява той да бъде заменен от чист въздух. По този начин растенията "дишат" въглероден диоксид поне 50% по-ефективно, отколкото биха направили в традиционна оранжерия.И така, имайки на разположение идеалната сграда, екипът на JFC изчиства и осигурява нужното пространство за преобразуване във вертикална ферма. Всичко нужно е налично и помещението вече предлага размера, височината и инфраструктурата, необходими за захранване на футуристичната инсталация.Една от осъществените цели на иновативната ферма е успешното производство на храна с дълъг срок на годност и високо съдържание на фитохранителни вещества. Визията на екипа за създаването на условия, които да отговарят на високите стандарти за качество на широкия фармацевтичен и козметичен сектор, също се осъществява. Инсталацията, създадена от празен склад, е превърната в съоръжение, отговарящо на взискателните стандарти на системата за Анализ на опасностите и критичните контролни точки (АОККТ). Jones Food Company Ltd. започва да предлага напълно автоматизирана система за отглеждане на култури в идеални, чисти условия.С площ от 5 хил. кв.м вертикалната ферма е една от най-големите в света, а сред някои от растенията, които отглежда, са мента, кориандър и босилек. След като започне да използва пълния си капацитет, се очаква производството на 420 тона листни зеленчуци годишно и подправки, които ще се продават в магазини в Обединеното кралство.