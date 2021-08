К: Бизнес | Облаци над германската икономика, София е в топ 20 на градовете за IT инвестиции в ЕС

Подборът от събитията в България, които имат значение, може да прочетете



Най-важните световни събития - Всяка делнична вечер "Капитал" обобщава най-важните бизнес и пазарни новини, които са се случили в България и по света.

Облаци над германската икономика

"Спиди" повишава цените на основните си услуги с 4.85%

София е в топ 20 на градовете за IT инвестиции

DataArt наема програмисти в Пловдив и Варна за дистанционна работа

ЕНЕРГИЕН ПАЗАР

Токът продължава да поскъпва

Бизнес климатът в Германия се е понижил до най-ниското си ниво за последните три месеца. Данните, които публикува институтът Ifo, показват, че водещият индикатор е паднал до 99.4 пункта през август при очаквания за 100.4 "Настроенията в германската икономика отново се помрачиха. Затрудненията в предлагането на междинни продукти в производството и притесненията за нарастващия брой на заразените [с коронавирус] натоварват икономиката", каза президентът на Ifo Клеменс Фюст. Очакванията за обемите на износа също са се понижили, но остават на относително добро ниво. Данните се отразиха на германската борса, където водещият индекс DAX 30 се понижи с 0.1%. Ден по-рано бяха ревизирани и данните за БВП на страната през второто тримесечие - от 1.5 до 1.6%. Основният риск за икономиката остава разпространението на делта варианта на коронавируса.От началото на септември една от най-големите куриерски компании в България - "Спиди", повишава основните си куриерски услуги сред с 4.85%. Таксите за допълнителни услуги "Наложен платеж", "Обявена стойност", "Отвори или Тествай преди да платиш", "Тежък пакет" и "Съботна доставка" остават без промяна. Промоционално до края на годината се запазва цената от 3 лв. на пратка до 3 кг до автомат на "Спиди". От началото на юли цените вдигна и "Еконт" - с между 1 и 8%, заради поскъпването на горивата.София се класира на 19-о място от общо 76 европейски града в класацията Tech Cities of the Future, съставена от Financial Times и FDI Intelligence. През миналата година градът бе на 20-о място в класацията, която подрежда градовете според тяхната привлекателност за технологични стартъпи и инвестиции. На първо място е Лондон, следван от Париж, Дъблин, Берлин и Амстердам. От съседните на София градове в топ 25 е класиран само Букурещ на 10 място.Глобалната IT компания DataArt, която от 2016 г. има развоен център в София, обяви, че ще разшири дейността си в България. Освен софтуерни специалисти в столицата компанията вече ще наема разработчици и в Пловдив и Варна, които ще могат да работят дистанционно. Ако броят на наетите се увеличи, перспективата е да бъдат отворени офиси и в тези градове, казаха от DataArt. Решението е част от плановете за експанзия на компанията в Европа и Централна Азия, като нови офиси ще бъдат отворени в Казахстан и Грузия.229.56 лв./мВтч е постигната днес цена на електроенергията на борсовия сегмент "Ден напред" (за доставка с утрешна дата). Това е четвърто поредно поскъпване на тока от началото на седмицата. В понеделник цената беше 199.58 лв./мВтч, което означава, че повишението е 15%. Прави впечатление обаче, че предлаганите количества електроенергия намаляват в последните дни - от 74 хил. мВтч миналата седмица до около 70 хил. мВтч сега. А това може да се тълкува като опит да се поддържа висока цена чрез ограничаване на предлагането. Още повече, че и търсенето започна да спада след рекордните горещини. Също така продължава тенденцията около 20% от произведената в България електроенергия да се изнася.