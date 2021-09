К: Бизнес | Газ, ток и алуминий поскъпват, масова смяна на частния пенсионен фонд

Най-скъпият небостъргач в САЩ - One World Trade Center, все още е на загуба. Построената преди седем години офис кула на място на сринатите от терористи кули близнаци струваше 3.8 млрд. долара, но още не може да излезе на печалба. За 2020 разходите са 335 млн. долара, а приходите - седем милиона по-малко, по информация от собственика на сградата Port Authority of New York and New Jersey.

Рекордна инфлация на цените на едро в Германия от 40 години

Алуминият достигна 3 хил. долара за тон

Apple ще обяви новия iPhone утре

Инфлацията в цените на едро (WPI) в Германия достигна 12.3% през август в сравнение с година по-рано. Ръстът в цените на стоките е най-високият в страната от близо 40 години насам както заради ниската база от миналата година, така и заради бума в котировките на суровините. В сравнение с юли ръстът е 0.5%, като очакванията бяха за покачване в цените с поне 0.8%. Най-голямо влияние оказва ръстът в цените на металите.Цената на алуминия достигна 3 хил. долара за тон на борсите в Лондон за първи път от 13 години на фона на очакванията, че нарушенията в доставките ще продължат, докато търсенето продължава да расте. Стойността на метала се покачваше и в понеделник, след като поскъпна с над 15% за последните три седмици. Китайското производство намалява на фона на стремежите за свиване на емисиите, докато превратът в Гвинея, основен износител на боксит, повдигна въпроси относно доставките на материали, използвани за производството на алуминий.