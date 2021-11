К: Бизнес | Приходите от данък печалба скачат с четвърт, сивият сектор при цигарите е рекордно нисък

If any of this is based on Hertz, I'd like to emphasize that no contract has been signed yet.

Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.

Hertz deal has zero effect on our economics.

Акциите на Pfizer поскъпват с над 3%

- Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021 Причината - компанията обяви приходи от над 24 млрд. долара за последните три месеца, двойно повече в сравнение с 2020 г. и над прогнозите на анализаторите. Фармацевтичният концерн също така повиши очакванията си за постъпленията през тази година. "Оставаме на път да постигнем целта си за доставяне на поне два милиарда дози ваксини на страни с ниски и средни доходи до края на 2022 г. - поне един милиард ще бъдат доставени тази година и един милиард следващата година", добави изпълнителният директор на компанията Алберт Бурла.