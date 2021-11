К: Бизнес | ЕБВР понижи прогнозата си за България, КС отмени поправките за улиците в ЗУТ

Подборът от събитията в България, които имат значение, може да прочетете



ЕБВР понижи прогнозата си за българската икономиката за тази година

България е една от малкото държави от Източна Европа, чиято прогноза за ръст на икономиката за тази година е понижена в последния анализ на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Така за 2021 г. банката очаква ръст на БВП от 4.2% или с 0.3 пр. пункта по-малък в сравнение с прогнозата й през пролетта. От там отбелязват, че макар през първата половина на 2021 г. БВП да се е увеличил с 3.1% на годишна база, инерцията на възстановяване се е забавила през второто тримесечие.

За следващата година се очаква икономиката на България да се ускори до 4.4% (или с 0.4 пр. пункта нагоре). От ЕБВР посочват, че рисковете пред икономическото развитие на страната са свързани и с ниския процент на ваксиниране и продължаващата политическа криза.

КС отмени нормата "Разрешение за строеж, само ако земята за улицата е общинска"

Работодателите - със смесени чувства към зеления сертификат

Нараства рискът от проблеми с кредитите при хората между 40 и 50 г.

Ръст от 50% на започнатите жилища за десетте месеца спрямо година по-рано

КОМПАНИИ

ПИБ се похвали със съмнителна награда

Flat Manager - в партньорство при краткосрочните наеми с Homes&Villas by Marriott International

Netflix пусна първите си игри

ЧИСЛО НА ДЕНЯ

176.09 евро/Мвтч

ПАЗАРИ

Поредни исторически рекорди за индексите в САЩ

Aurora, стартъп за автономно шофиране, дебютира на Nasdaq

Конституционният съд отмени две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които регламентираха, че разрешение за строеж се издава само, ако земята за прилежащата улица вече е отчуждена, т.е. е общинска, и сградата получава акт 16, само ако улицата е изпълнена. Втората норма остава валидна за курортите, но отпада за териториите със средно и високо застрояване. Основен аргумент на съда е, че с двете разпоредби се погазва правото на собственост и хората, които искат да строят върху имота си, се превръщат в заложници на общините. Решението е взето с 8 на 3 гласа, като съдиите Красимир Влахов, Гроздан Илиев и Анастас Анастасов са го подписали с особено мнение в смисъл, че приоритет би трябвало да има правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда. Отменените текстове бяха приети при последните промени на ЗУТ. Те придобиха гражданственост като "поправките Здравков", тъй като узакониха съществуваща практика на столичната община, която от пет години не издава разрешения за строеж, ако не е приключила процедурата по отчуждаване и улицата не й е дарена. Президентът Румен Радев върна законопроекта за преразглеждане и заради тях. Сега КС е сезиран от омбудсмана Диана Ковачева. Искането й е подкрепено от двете върховни съдилища - ВКС и ВАС.Работодателите са разединени по отношение на въведения "зелен сертификат", показва експресно проучване на БТПП, проведено от 25 октомври - 31 октомври 2021г. сред близо 200 ръководители на предприятия и представители на браншови организации. Близо половината (49%) от анкетираните посочват, че е по-добре да работят, отколкото да бъдат затворени. Около една четвърт (24%) намират за позитивно въвеждането на "зелен сертификат", защото и служителите и потребителите на услуги се чувстват по-защитени. В същото време eдна трета смятат, че наложената мярка е форма на ограничаване на човешките права на гражданите. За над една пета от фирмите това е спънка в работния процес, а над една четвърт от мениджърите намират "зеления сертификат" за прекален. Наблюдава се леко подобрение във вижданията на работодателите по отношение на ваксинирането.Броят на необслужваните заеми в страната от началото на 2021 г. остава сравнително непроменен спрямо наблюдаваното през 2020 г., като дори леко се понижава, отчитат от Асоциацията за управление на вземания (АУВ). Експертите обаче отбелязват, че на фона на нестабилната икономическа ситуация и прогнозите за предстоящи трудни зимни месеци, нараства рискът от проблеми при обслужването на кредитите при хората на възраст между 40 и 50 години. Основен фактор в причините за неплащане е пандемията, като над 20% от потребителите посочват COVID-19 и икономическите последици като основание за забавянето на вноските си, отчитат още от АУВ.През първите десет месеца на 2021 г. в България е започнало строителство на близо 5.8 млн. кв. м, което е с 22.6% повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данни на Националния регистър за строителство и реконструкция в България. Най-голям принос за ръста има жилищното строителство, което на национално ниво е нараснало с близо 50% спрямо същия период на миналата година и е достигнало общо малко над 4 млн. кв. м. София има най-голям дял от жилищните площи в строеж в страната с 1.8 млн. кв. м, което е увеличение с близо 37% на годишна база. В Пловдив ръстът при жилищното строителство е 188% на годишна база. Във Варна и Бургас има лек спад спрямо миналата година като започнатото строителство е съответно над 300 хил. кв. м във Варна и над 180 хил. кв. м в Бургас."Базираното в Англия международно списание "Global Brands Magazine" отличи Fibank (Първа инвестиционна банка) с престижната награда "Дигитална банка на годината - България". Това обявиха от самата банка, и на пръв прочит постижението звучи внушително. Но има и няколко проблема. Ако се отвори сайта на въпросното списание (https://www.globalbrandsmagazine.com/award-winners-2021/) наистина българската банка фигурира, но в списък от още над 100 наградени и то само в категорията "Банки и финанси". Дословно същият приз Best Digital Bank е връчен още на Credit Andorra, Standard Chartered Bank (Бангладеш), Equity Bank Uganda и Universal Bank PJSC (Узбекистан), редом с всевъзможни други отличия, които изглеждат като създадени според нуждите на клиента. Например, други секции за България няма, но за Нигерия са връчени цели 12 награди. Според британския търговски регистър собственик на компанията, организираща наградите - Global Brands Publications Limited е индийският гражданин Джай Реди, като през 2020 г. тя е имала един служител. За 2018 г. Е реализирала 244 хил. паунда приходи и 7 хил. паунда печалба, а в следващите години като микропредприятие не дава данни за оборота.Над 100 подбрани апартамента и вили в цялата страна, управлявани от Flat Manager, вече се предлагат за краткосрочни наеми чрез платформата Homes&Villas by Marriott International, като достигат до над 153 млн. членове на програмата за лоялни клиенти Marriott Bonvoy в цял свят. Това става ясно от съвместно прессъобщение на българската компания и глобалната платформа за висок клас жилища под наем на хотелската компания Marriott International. В момента Homes&Villas by Marriott International предлага над 40 000 частни апартаменти и къщи в над 500 дестинации. Flat Manager е един от най-големите оператори на краткосрочни наеми в Централна и Източна Европа. Базирана в София, компанията има филиали в още 14 града и курорта в България и Румъния. Основана е преди почти 5 години и сега управлява активи за над 45 млн. евро. Наскоро обяви, че навлиза и в по-традиционните пазари за дългосрочно отдаване под наем и продажба на имоти в България чрез дигитална услуга, която е конкурент на агенциите за недвижими имоти в страната.Netflix обяви, че предоставя за телефони и таблети първите си игри в опит да привлече вниманието на абонатите. Гигантът в стрийминг услугите опитва да пожъне още ползи от хитови поредици като Stranger Things, за която са две от петте игри. Част от тях са с етикет само за възрастни. В началото игрите ще могат да се играят само на мобилни устройства с Android. Част от тях ще могат да се свалят за удобство в случай, че потребителят не е свързан с безжична мрежа. През септември Netflix придоби студио за игри, създадено преди седем години, а преди това бе обещала да включи игри в предлагания пакет услуги тази година. Игрите бяха достъпни за пробен период в няколко държави като Италия и Полша.е постигнатата борсова цена на тока в България за утре, което е с 4% по-ниско спрямо вчерашното ниво. Рекордно ниско ниво постига Полша (84 евро/Мвтч), в повечето държави в Европа цените остават под 200 евро/Мвтч, като единствено в Италия, Гърция и Швейцария надхвърлят тази стойност.Nasdaq 100 се повиши с близо процент до 16296 пункта, което е пореден връх. Такъв достигна и S&P500 в началото на борсова сесия в четвъртък. Широкият индекс е нагоре с 0.42% до 4680 пункта. Отчетите на компаниите от телеком и тех сектора продължават да са в основата на растежа - Qualcomm поскъпна с над 10% след добър отчет, докато акциите на Moderna паднаха с 13% днес след като компанията понижи прогнозите си за продажба на ваксините си срещу COVID-19. На рекорни нива са и цените на акциите в Канада - индексът на борсата в Торонто S&P/TSX до почти 21300 пункта.Aurora, стартъпът, основан от бившия ръководител на проекта за самоуправляващи се автомобили на Google, официално започна да търгува на фондовата борса Nasdaq под тикера "AUR". Миналото лято Aurora обяви, че ще стане публична чрез обратно сливане със специална компания за придобиване или SPAC, наречена Reinvent Technology Partners Y. Според анализатори компанията е първата от сектора за автономно управление на автомобили, която става публична.