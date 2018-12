Дневниците на ултрабегачите

Фотограф: Капитал

"Спартатлон 2018" е в историята и както подсказва снимката, успешно целунах (с притеснително голямо удоволствие) стъпалото на статуята на Леонид, с което затворих най-голямата глава от историята на бегаческите си премеждия досега.Преди година по това време, бях започнал да се ядосвам на себе си, задето участвах по състезания с минимална подготовка и все не се справях по начина, по който исках. Тогава реших, че искам да проверя докъде ще стигна, ако се фокусирам изцяло върху ултрамаратоните.Изчетох всичко, което можах да намеря по въпроса - не искам да се хваля, но стигнах до трета (!) страница на Google. Започнах да пропускам концерти, събирания и рождени дни и вместо това да запълвам свободното си време с тренировки и въпроси в духа на "Какво правя сам в Борисова тази вечер, при -10 градуса, като си имам Мимето и приятели, които пият бира, някъде на топло?".Спартатлонът винаги започва преди изгрев (7:00) в последния петък на Септември и тазгодишното издание не беше изключение. В 6:30 мястото пред атинския Акропол вече гъмжеше от хора и съпорт екипи, които трескаво се снимаха, преобличаха, облекчаваха и коментираха лекия ръмеж, който скоро очаквахме да се засили.Пунктът в Немеа (123 км) отбелязва средата на дистанцията и според разбирачите - началото на истинското състезание. Стигнах там в 19:25, което беше цели 35 мин. под графика. Четвъртият етап редуваше качвания и спускания, които в комбинация с падналата нощ и насъбралата се умора щяха да ме сдухат, но това го бях предвидил и го очаквах. Към 20:00 дъждът рязко премина в порой и малко след това якето ми започна да пропуска.Мокър до кости, в студа и тъмницата, а най-близката среща със съпорта щеше да е след повече от час. Трябваше да избедствам 8 км порой до Лиркия (148 км) - където пак можеха да ме пресрещнат и се надявах да са намерили чувал за боклук, в който да изрежат дупки за ръце и глава. Неволята ме принуди да питам съпортите на други бегачи за резервен дъждобран. Един от тях ми даде собствения си и съжалявам, че не запомних името и държавата му, понеже без него може би нямаше да завърша.Като се изкачвахме, на места се усещаха резки застудявания и не ми се мислеше какво ще става на върха. Имах обаче един скрит коз - в този момент беше 23:45 часа, 28 септември. Познайте кой има рожден ден на 29 септември? Да, същият! В 00:00 бях на малко повече от километър от пункта, мизерствах в пороя и си пеех на висок глас: "Happy Birthday to me, happy birthday to me, какво правиш тук, бе кретен, в какво се за-бър-ка?"На Алеа се дотътрих с вече 12 мин. изоставане от графика, в 5:30 сутринта. Оттам започват последните 50 км, които пряко и преносно са ходене по мъките. Усещах как заспивам и се събуждам от залитане. Спомних си история от миналата година - състезател заспал и паднал, спукал си главата. Притесних се и започнах да си говоря сам, да си пея. Измислях си песни, в които римувах "тук" с "облаци" и това ми се струваше правилно.На 203 км, на някакъв случаен пункт, по пътя към върха, се принудих да използвам другото си скрито оръжие - кафето. Никога не бях пил кафе и знаех, че първия път ще усетя ефекта му силно. В чаша горещ чай (защо?!) ми сложиха 1 лъжица кафе на прах и честно, ако това пият хората на закуска всеки ден, не знам как още са живи.На 2 км преди финала, от последния пункт, взех знамето и оставих излишния багаж. Малко по-натам направих прословутия десен завой и видях в далечината знамената и статуята на Леонид. Няма да крия, пуснах една сълза, колкото да не е без хич. Цяла година си го представях този момент и дори гадното време не можа да го развали напълно. Останалото го има запечатано на видео.След като за втора поредна година ударих греда в томболата на Tor des Geants, реших, че не ми се чака повече и искам да пробвам ще мога ли да направя повече от 300 км наведнъж. Пирин Галов се беше записал за Swiss peaks (360 км, 25 500 положителна денивелация) и - не мога да кажа без много да му мисля, защото всъщност много го мислих, скочих и аз в тъмното.Заставаме на старта. Човек с микрофон говори на френски. Оглеждам се - всички изглеждат стари пушки. Обветрени лица, добра екипировка, малки раници. Почти нямам спомен от първите километри. Времето беше просто прекрасно. Темпото - добро. Постепенно си намерих мястото в тълпата според собствения ми ритъм.Километър 260. Навлязох в една долина с нещо като малко селце от две къщи и половина. Заля ме безмерно спокойствие, онази свещена простота на битието. Дори не знам успях ли да си тръгна оттам. Въздухът миришеше на есен, на прясно нарязани дърва, на мокра кучешка козина... Стоях. Гледах. Дишах. И мълчах.Col de Susanfe, 2498 метра. Снимах и беше време да тръгна надолу. И тогава изведнъж се спусна мъгла. Дори може и да не беше мъгла, а облак. Бях направила няколко крачки напред, за да търся следващия флаг от маркировката, когато видимостта изчезна напълно. Обърнах се назад и с ужас открих, че не виждам стълба, от който тръгнах току-що. Бавно закрачих назад и, слава богу, го намерих. Ами сега? Какво да правя? Задуха доста силен вятър, но не исках да се бавя с обличане.Отново тръгнах бавно, но дали това е напред? На ръб ли съм? Колко е тесен? Накъде да вървя? Отново се върнах и започнах да мисля. Леле, тук ще си замръзна, ако бързо не измисля нещо. Да видим с какви материали разполагам - щеки и челник. И развих бурна инженерна дейност. Лягах така, че краката ми да опират в стълба, това е 1.60 метра, протягах ръце - стават 2 метра, после слагах едната щека на земята пред мен - още 1.10, лягах пак в цял ръст след нея пак протягах ръце и поставях втората щека +1.10, после пак аз - 1.60, и с протегнати напред ръце светех в тъмното да видя отблясък от маркировка. След първото "протягане" се върнах до стълба и направих второ - леко изместено вдясно на около 5 градуса, после трето, четвърто...Повтарях си - тук няма крави, не са изяли маркировката, вятърът не е толкова силен, не е отлетяла, ще я намериш... Не помня кога видях първото флагче, но беше след поне 20 минути. УРА! Не така. УРРРРАААААААА! Следващото го видях доста бързо, а след още десетина излязох от облака. Заспусках се към пункта по гадните камъни и не знаех може ли вече да си поплача, или още е рано.По тъмно, някъде към 21:50, влязох в Bouveret. Цялата бях изтръпнала и особена тържественост на момента не усетих. Бягах по тъмните улици, някакви хора край мен ми пляскаха, постепенно се приближавах към финиша. Нямаше НИКАКВА светлина, нито прожектори, нито музика, нито каквато и да е сигнализация къде е краят на трасето. Включих си интернета и написах на децата без грам емоция в мен – финиширах.След няколко минути пред мен изникна ведър младеж. Какво правиш? Финишира ли? Защо стоиш тук в тъмното? Отивай да спиш! Отивай да се къпеш! - избълва той сто думи в минута. В банята, докато топлата вода се стичаше по лицето ми, сякаш се размразих и проумях. Направих го. Направих го. Направих го. Шепнех сама на себе си. Сбъдна се. Изминах 360 километра. О, боже мой!