Как тоалетна става бензиностанция или бар

Темата накратко Повечето обществени тоалетни в столицата са приватизирани преди години и днес не работят.

Собствениците им или са загърбили задълженията си, или са ги превърнали в павилиони, заведения и други търговски обекти.

Двете нови тоалетни на градинката "Кристал" и пл. "Седмочисленици" също няма изгледи скоро да заработят.

Did not worked. Този граматически некоректен надпис е поставен върху новите и облепени с тиксо контейнери за отпадъци в столичната градинка "Кристал", като вероятно според администрацията би трябвало да покаже, че съоръженията не работят. Ироничното в неправилното му изписване (коректно би било did not work, а още повече Out of service) е, че приляга съвсем точно и на неработещата в съседство чисто нова тоалетна, за която Столичната община даде 200 хил. лв.