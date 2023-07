Подаването на сигнали за нарушения трябва да е част от управлението на бизнеса

Важността на хората, които подават сигнали, за нашето общество намира обичайно израз едва при избухването на скандал от разкритията им и трайната промяна, която техните действия способстват да настъпи.

Защо е важна културата на открито говорене в компаниите - каква е нейната ценност и принос за устойчивостта на средата?

Уроците от наскоро оповестени провали на високопоставени организации в Европа да се справят с "друг тип" поведение на работното място подчертават важността на силно развити системи за открито говорене в компаниите и от нуждата да се насочват всякакви сигнали, които бъдат получени, към правилните функции в компаниите, за разследване.

Серия от проучвания в началото на това десетилетие показват недвусмислено, че компаниите с по-висок брой вътрешни сигнали са били ответници в по-малко искови производства спрямо тези без подобен вътрешен канал за подаване на сигнали и са инкасирали с повече от 20% по-малко разноски за процесуални производства или извънсъдебни споразумения. Средно 38% от сигналите, подадени през "Гореща линия", и близо 60% от тези по други канали се потвърждават в хода на вътрешни проверки и разследвания. А според изследване на Асоциацията на лицензираните форензик специалисти (Association of Certified Fraud Examiners' Report to the Nations) от 2020 г. 43% от случаите на финансова измама са били установени на базата на подадени сигнали, като малко повече от половината от тях са подадени от служители на съответната компания.

Можем с основание да предполагаме, че банкрутът на ЕNRON през 2001 г. нямаше да настъпи, ако в тази публична корпорация имаше наложена култура на "открито говорене" и независимо разследване на подадени по вътрешни канали сигнали за нарушения. Иначе няма как да бъде обяснено защо близо пет месеца основателят на корпорацията Кенет Лей е бил глух за многото сигнали за неправилно счетоводно отчитане на активите и дейността на корпорацията от страна на нейния вицепрезидент Шерон Уоткинс (Sherron Watkins).