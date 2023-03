ООН: Светът има по-малко от десетилетие, за да избегне климатично бедствие

Темата накратко Повишаването на глобалната температура над 1.5 C вероятно ще бъде достигнато още до 2030 г.

Значителните въздействия от изменението на климата ще стават много по-лоши.

Човешката дейност недвусмислено е причина за глобалното затопляне.

Изгарянето на изкопаеми горива застрашава благосъстоянието на хората и стабилността на голяма част от живота на Земята, a шансът да избегнем най-тежките последствия бързо се изчерпва, сочи изключително притеснителният нов доклад на водещия световен научен орган за климата - Междуправителствената група на ООН по изменението на климата (IPCC). Документът от общо 37 страници обобщава резултати, прочувани от групата през последните пет години, които възлизат на около 10 000 страници научна проза.

Изводите в него са, че целта, около която се обединиха правителствата в Парижкото споразумение - да се избегне повишаване на глобалната температура над 1.5 C, най-вероятно ще бъде пропусната. Светът вече се е затоплил с над 1.1 C и сега експертите казват, че има вероятност да се надхвърли 1.5 C още през 2030 г.

Докладът очертава значителните въздействия, които изменението на климата вече оказва върху света, и обяснява, че те ще стават много по-лоши. Очаква се например до 2100 г. екстремни крайбрежни наводнения, които се случваха веднъж на век, да се случват поне веднъж годишно в половината от местата за измерване на приливите и отливите в света - места, където се правят записи на морското равнище.