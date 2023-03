В целия богат свят младите разлюбват колите

В предградията се научих да шофирам

Върховният съд казва през 1977 г., че притежаването на кола е "необходимост" за всеки, който живее в Америка. До 1997 г. 43% от 16-годишните в страната имат шофьорски книжки. Но през 2020 г., последната година, за която има данни, броят им е спаднал до едва 25%. Спадът обаче не е само при тийнейджърите. Един на всеки петима американци на възраст между 20 и 24 години няма книжка, в сравнение с едва един на всеки 12 през 1983 г. Делът на хората с книжки е намалял за всяка възрастова група под 40 години и според последните данни продължава да намалява. И дори тези, които ги имат, карат по-малко. Между 1990 г. и 2017 г. разстоянието, изминато от тийнейджъри в Америка, е намаляло с 35%, а при тези на възраст 20-34 години - с 18%. По-възрастните шофьори са тези, които продължават да увеличават трафика, тъй като бейби-бумърите (родени между 1946 и 1964 г.), израснали с автомобили, не се отказват от тях след пенсиониране.

Подобна тенденция се утвърждава и в Европа. Във Великобритания делът на тийнейджърите, способни да шофират, е намалял почти наполовина, от 41% на 21%, през последните 20 години. В страните от Европейския съюз има повече коли от всякога. И все пак дори преди Ковид да изпразни пътищата, средното разстояние, изминато от всеки от тях, е намаляло с повече от една десета от началото на 2000 г. (Изключения са сравнително нови държави членки като Полша.) Дори в Германия, където двигателят с вътрешно горене е икономически тотем, шофьорите натискат спирачките.

Тенденцията е особено силна в големите градове. Едно проучване на пет европейски столици - Берлин, Копенхаген, Лондон, Париж и Виена - установява, че броят на пътуванията с кола, направени от работещи хора, са намалели значително след пика си през 90-те години. В Париж броят на извършените пътувания на жител дори е паднал под нивата от 70-те години на миналия век.

Никой не е напълно сигурен защо младите устояват на очарованието на притежаването на кола. Разрастването на интернет е една очевидна възможност - колкото повече можете да пазарувате онлайн или да гледате филми у дома, толкова по-малко е необходимо да шофирате до града. Британски доклад, ръководен от д-р Кирон Чатърджи от University of the West of England, публикуван през 2018 г., забелязва нарастване на несигурните или лошо платени работни места, спад в притежаването на жилища и тенденция да се прекарва повече време в образователната система. Възходът на таксиметровите приложения като Uber и Lyft почти сигурно също е допринесъл за спада, както и по-високите застрахователни премии за млади шофьори. Шофирането като цяло е по-скъпо. В Америка средната цена за притежаване на превозно средство и изминаване на 15 хил. мили с него се е повишила с 11% през 2022 г. до близо 11 хил. долара.