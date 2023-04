Леден куб с височина 20 км - толкова е загубила Земята за близо 30 години

Седемте рекордни години с най-ускорено топене на полярните ледове и загуба на лед са били в рамките на последното десетилетие, а 2019 г. е била най-лошата година в историята по този показател, показва ново изследване. Топящите се ледени покривки сега са отговорни за една четвърт от общото покачване на морското равнище - петкратно увеличение от 1990 г. насам според IMBIE, международен екип от изследователи, който комбинира 50 сателитни проучвания на Антарктика и Гренландия, направени между 1992 и 2020 г. Техните открития под формата на доклад с име Mass balance of the Greenland and Antarctic ice sheets from 1992 to 2020, бяха публикувани през седмицата в плаформата Earth System Science Data. Безспорният извод е, че глобалното затопляние топи все по-ускорено полярните ледени покривки, повишава морското равнище и причиняв крайбрежни наводнения.

Загубите на лед от Гренландия и Антарктида вече могат да бъдат надеждно измерени от космоса чрез проследяване на промените в техния обем, гравитационно привличане или леден поток. НАСА и Европейската космическа агенция (ESA) отпуснаха финансиране на екипа на IMBIE през 2011 г. за да събират сателитни записи за топенето на полярната ледена покривка. Данните се използват широко от водещи организации, включително от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC). В последното си изследване екипът на IMBIE - който се ръководи от Центъра за полярни наблюдения и моделиране към Университета но Нортумбрия - комбинира 50 сателитни проучвания на Антарктика и Гренландия, за да определи скоростта на топене на леда. И открива, че полярните ледени покривки на Земята са загубили 7560 милиарда тона лед между 1992 г. и 2020 г. - еквивалентно на леден куб с височина 20 километра.