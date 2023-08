Другият ефект от климатичните промени

Каролин Хикман, психотерапевт от University of Bath и един от авторите на изследването, работещ с младежи относно техните свързани с климата емоции, казва пред Reuters: "Те растат с тъга и дори страх за бъдещето." Пред New York Times Сюзън Клейтън, професор по психология от College of Wooster, посочва: "Определено сме се сблъсквали с големи проблеми и преди, но климатичните промени са екзистенциална заплаха, която подкопава чувството за сигурност по един основен начин."

Изследване на University of Bath показва, че три четвърти от анкетираните смятат бъдещето за плашещо предвид покачването на температурите.

Климатичната активистка Грета Тунберг също често говори за своята "климатична тревожност": "Това е чисто човешка реакция, защото, като наблюдаваме света днес, изглежда, че никой не се интересува какво се случва. Но когато вземеш нещата в ръцете си и предприемеш действия, получаваш усещане за смисъл."

Климатични терапевти и климатични кампании

Експертите твърдят, че "климатичната тревожност", описвана като чувство на стрес и страх относно бъдещето на планетата, е рационален отговор на една реална криза. Според скорошно проучване на YouGov 67% от британците са заявили, че се притесняват от ефектите на климатичните промени, след като рекордна гореща вълна обхвана страната миналото лято. В тази връзка благотворителната организация Friends of the Earth проведе кампания, включваща популярни личности, които да изразят своите тревоги и така да покажат на хората, че не са сами в безпокойството си. Някои от известните участници в кампанията говорят за "чувство на безсилие", докато други признават, че "лежат будни посред нощ, мислейки за бъдещето на човечеството".